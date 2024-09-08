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Haberler Galeri Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

Bir dönem atv'nin en çok izlenen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle gönülleri fetheden Ebru Şahin, kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. 2022 yılında basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Şahin, bu sefer de eski fotoğraflarıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler "Her hali güzel", "Doktoru kim?" gibi yorumlarda bulundu. Şahin, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:14
Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

Hercai, Destan, Savaşçı, Yüz Yıllık Mucize gibi yapımlarla hafızalara kazınan Ebru Şahin, en büyük çıkışını başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisiyle yakaladı.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

1994 doğumlu Ebru Şahin, geçtiğimiz sene 1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

Hayranları tarafından yakın takibe alınan Şahin, bu sefer de eski fotoğraflarıyla gündem oldu.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Şahin de estetik harikası çıktı.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...

Şahin'in estetiksiz halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Her hali güzel", "Burnunu hangi doktora yaptırmış?" gibi yorumlarda bulundu.