08 Eylül 2024, Pazar
Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin de estetikli çıktı! Meğerse eskiden...
Bir dönem atv'nin en çok izlenen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle gönülleri fetheden Ebru Şahin, kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. 2022 yılında basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Şahin, bu sefer de eski fotoğraflarıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler "Her hali güzel", "Doktoru kim?" gibi yorumlarda bulundu. Şahin, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş.
Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:14