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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

ATV'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında dikkat çeken bir cinayet itirafı yapıldı. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Yörük'ün, içtiği çorbanın ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında üfürükçü Mustafa ve Yörük'ün eşi Sebile'nin 'kasten öldürme suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:49
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan Mehmet Yörük cinayetinde flaş gelişme yaşandı.

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

Evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

Osmaniye'de çorba içtikten sonra hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili dikkat çekici bir cinayet itirafı yapıldı.

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

Üfürükçülük yapan Mustafa'nın son 6 aydır evlerine sıklıkla geldiğini söyleyen Sebile Yörük, Mustafa'nın eşine su içirdiğini ve içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Mehmet Yörük'ü içirdiği su ile öldürdüğünü anlatan Sebile Yörük, canlı yayında gözyaşları içinde gerçeği anlattı.

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...

Canlı yayında Sebile Yörük ve Mustafa Samagan gözaltına alınmıştı. Tüm bunların ardından Mustafa Samagan ve Sebile Yörük'ün durumu merak konusu oldu.