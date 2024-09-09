09 Eylül 2024, Pazartesi
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Tarım ilacıyla öldürülmüştü! Tutuklandılar...
ATV'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında dikkat çeken bir cinayet itirafı yapıldı. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Yörük'ün, içtiği çorbanın ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında üfürükçü Mustafa ve Yörük'ün eşi Sebile'nin 'kasten öldürme suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:49