18 Ekim 2021, Pazartesi
Göllerde zehir etkili bakteri çıktı! Çürüyorlar
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve emekli öğretim üyesi Dr. Erol Kesici, 2009'da Türkiye'nin en kritik 8 doğal tatlı su gölünde yaptıkları su analizleri sonucunda tespit ettikleri zehir etkili siyonobakteri çeşitlerinin, bu sene alınan numunelerde 3-4 kat arttığına işaret etti. Dr. Kesici, mavi-yeşil alg olarak da bilinen bu siyonobakteri istilası sonucunda göllerin çürümeye başladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:44
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