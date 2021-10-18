Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı

Avustralyalı karınca yuvası sanatçıları, yine ilginç bir deneye imza attı. Avustralya'ya ait bir tür olan et yiyen karınca kolonisini bulan adam karınca bulunmayan yuvaya sıvı halde 200 kilogramdan fazla alüminyum döktü. Sanatçılar yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra devasa kütleyi kaldırmak için vinç yapmak zorunda kaldı. O anları ise kayda aldılar.