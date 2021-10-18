18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı

Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı

Avustralyalı karınca yuvası sanatçıları, yine ilginç bir deneye imza attı. Avustralya'ya ait bir tür olan et yiyen karınca kolonisini bulan adam karınca bulunmayan yuvaya sıvı halde 200 kilogramdan fazla alüminyum döktü. Sanatçılar yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra devasa kütleyi kaldırmak için vinç yapmak zorunda kaldı. O anları ise kayda aldılar.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:01
  • 1
  • 65
Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı

Avustralyalı karınca yuvası sanatçıları son yaptıkları deney ile takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 65
Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı

Avustralya'ya ait bir tür olan et yiyen karınca yuvasına 200 kilogramdan fazla alüminyum döken karınca yuvası sanatçıları, devasa kütleyi kaldırmak için vinç yapmak zorunda kaldı.

  • 3
  • 65
Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı

Bir sürü delikten alüminyum döken sanatçılar, deliklere demir çubuklar yerleştirerek daha sonra çıkarmayı kolaylaştırıyor.

  • 4
  • 65
Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı
  • 5
  • 65
Alüminyum dökülen et yiyen karınca yuvasından doğal sanat çıktı! Bu deney sosyal medyayı salladı