Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Tarlasında sırtından vurularak öldürülen çiftinin eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. Trabzon gönderilen isimsiz ihbar mektubu ise büyük şok yaşattı. İşte Müge Anlı'daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yaşanan yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:20Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 14:37