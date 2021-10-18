Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Cinayeti Sezer Kaya'nın işlediğini iddia eden Ersin Çetinkaya, kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın diye sorduğunda ise "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü.