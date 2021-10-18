18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Tarlasında sırtından vurularak öldürülen çiftinin eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. Trabzon gönderilen isimsiz ihbar mektubu ise büyük şok yaşattı. İşte Müge Anlı'daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 14:37
  • 1
  • 24
Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Mustafa Kut'un cinayetinde çember daraldı. 'Cinayeti onun işlediğine eminin' diyen görgü tanığı Sezer Kaya, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Ersin Çetinkaya'nın olaydan sonrası değişen tavırlarına dikkat çekti. Müge Anlı ekibine gelen isimsiz ihbar mektubu ise ortalığı karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Mustafa Kut cinayetiyle ilgili iddialara yenisi eklendi. Yasak aşk iddiaları ardından gündeme gelen bir diğer söylenti yasaklı maddeler oldu. Bu iddiada da şüphe okları Ersin Çetinkaya'ya yöneldi.

  • 3
  • 24
Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurguladı.

  • 4
  • 24
Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

İsimsiz ihbar mektubu ise tüm okları Sezer Kaya'ya çevirdi.

  • 5
  • 24
Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! İsimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı! “Bana itiraf etti”

Cinayeti Sezer Kaya'nın işlediğini iddia eden Ersin Çetinkaya, kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın diye sorduğunda ise "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü.