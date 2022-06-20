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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün

Edirne'de, psikolojik problemleri olduğu ifade edilen 43 yaşındaki Ünal Deniz, 60 yaşındaki annesi Saliha Birincibubar içinde olduğu esnada eve benzin döküp, yaktı. Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı ifade edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Birincibubar'ın vücudunda 2. derece yanıklar olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:02
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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün

Olay, öğle sularında Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta yaşandı.

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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün

Annesi Saliha Birincibubar ile beraber yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ifade edilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidon ile geldi.

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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün

Annesinin de evde olduğu esnada bütün eşyalara benzin döküp, yakan Deniz, hızla uzaklaştı.

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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün

EKİPLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Evden alevler çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün

Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.