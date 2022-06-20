20 Haziran 2022, Pazartesi
Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı: Gidin söndürün
Edirne'de, psikolojik problemleri olduğu ifade edilen 43 yaşındaki Ünal Deniz, 60 yaşındaki annesi Saliha Birincibubar içinde olduğu esnada eve benzin döküp, yaktı. Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı ifade edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Birincibubar'ın vücudunda 2. derece yanıklar olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:02
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