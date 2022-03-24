24 Mart 2022, Perşembe
Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sokak ortasında kızının gözlerinin önünde karısını pompalı tüfekle öldüren cani adam, diğer kızının evinde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu tutuklanan şahıs emniyette verdiği ifadesinde, "Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O gün de onun için tartıştık, pişmanım" dedi.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:18
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