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Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sokak ortasında kızının gözlerinin önünde karısını pompalı tüfekle öldüren cani adam, diğer kızının evinde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu tutuklanan şahıs emniyette verdiği ifadesinde, "Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O gün de onun için tartıştık, pişmanım" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:18
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Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Mart Pazartesi günü Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 1'i erkek 4 çocuk sahibi 44 yaşındaki Fadime Koca şiddet gördüğü 46 yaşındaki kocası Rahim Koca'ya boşanma davası açarak evden taşındı. 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başlayan kadın, para kazanmak içinde köy kahvaltısı veren bir işletmenin mutfağında çalışmaya başladı.

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Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İZİNİ BULDUKÇA ADRES DEĞİŞTİRDİ

Boşanmak istemeyen Rahim Koca, karısının taşındığı evi buldu. Rahim Koca tarafından yeniden rahatsız edilemeye başlanılan Fadime Koca, evini yeniden taşıyarak izini kaybettirmeye çalıştı.

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Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

3 GÜN BOYUNCA SIKIT TAKİP

Değişik illerde kaynakçılık yapan Rahim Koca, Fadime Koca'nın Yeşiltepe Mahallesi'ne taşındığı bilgisine ulaşınca sokak sokak bölgeyi gezmeye başladı. Rahim Koca, 3 gün boyunca yaptığı keşif sonrası karısının yaşadığı evi tespit etti. Olay günü Rahim Koca, eşinin evinin önüne gidip beklemeye başladı. Ancak Fadime Koca evden bir türlü çıkmayınca mahallede Pazar kurulduğunu öğrenen koca pazara gitti ve karısı ile pazarda karşılaştı. Eşiyle tartışmaya başlayan Rahim Koca, belli bir mesafe yürüdükten sonra boş bir arsaya geldiklerinde daha önceden kutu içine gizlediği pompalı tüfeği aldı.

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Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

"BABA YAPMA ANNEMİ ÖLDÜRME"

Babasının tüfeği annesine doğrulttuğunu gören Nilüfer Koca araya girerek, "Baba yapma annemi öldürme" dese de başarılı olamadı.

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Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

KIZININ ÖNÜNDE TETİĞE BASTI

Kızının gözü önünde Rahim Koca tetiğe basarak eşini bacağından ve kafasından vurdu. Katil zanlısı daha sonra yaya olarak ormanlık alana doğru kaçıp kayıplara karıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın katilini yakalamak için harekete geçti.