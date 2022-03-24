Adana’da sokak ortasında eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

3 GÜN BOYUNCA SIKIT TAKİP

Değişik illerde kaynakçılık yapan Rahim Koca, Fadime Koca'nın Yeşiltepe Mahallesi'ne taşındığı bilgisine ulaşınca sokak sokak bölgeyi gezmeye başladı. Rahim Koca, 3 gün boyunca yaptığı keşif sonrası karısının yaşadığı evi tespit etti. Olay günü Rahim Koca, eşinin evinin önüne gidip beklemeye başladı. Ancak Fadime Koca evden bir türlü çıkmayınca mahallede Pazar kurulduğunu öğrenen koca pazara gitti ve karısı ile pazarda karşılaştı. Eşiyle tartışmaya başlayan Rahim Koca, belli bir mesafe yürüdükten sonra boş bir arsaya geldiklerinde daha önceden kutu içine gizlediği pompalı tüfeği aldı.