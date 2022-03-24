Kayseri’de okul müdüründen vicdanları sızlatan hareket! Kediyi tekmeleyip dışarı attı

DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK KEZ ŞİKAYET EDİLMİŞ

Okul müdür Nuri Balı'nın kediye uyguladığı şiddetin görüntüleri okulda ve velilerle infial uyandırdı. Daha öncede hakkındaki şikayetler nedeniyle okuldaki kadrosu elinden alınan Nuri Balı'nın aynı okula bu kez görevlendirme ile müdür olduğu ortaya çıktı.