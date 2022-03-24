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Kayseri'de okul müdüründen vicdanları sızlatan hareket! Kediyi tekmeleyip dışarı attı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lisede müdürlük yapan Nuri Ballı, öğrencilerin soğukta üşümemesi için içeri aldığı sokak kedisine tekme atarak dışarı bıraktı. O anları bir öğrenci cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Müdürün canice kediye uyguladığı şiddet öğrenci ve velilerin tepkisini topladı.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:51Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:51