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Germanicia Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

Kahramanmaraş'ta bulunan Germanicia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 1500 sene öncesine ait üç kadının müzik eşliğinde oynadığı bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaik bulundu. Kazı çalışmalarının başkanlığını da yürüten Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, şahane bir mozaik bulduklarını ifade ederek "Mozaiğin, muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 10:39
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Germanicia Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

Kahramanmaraş Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Germanicia Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazıların 7'nci dönemi bitti.

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Germanicia Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

Kazılarda 1500 senelik mimari yapı ve hamam kalıntıları ile 50 metrekare büyüklüğünde mozaik keşfedildi.

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Germanicia Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde bugüne dek 35 farklı alanda arkeolojik yapı kalıntıları bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında yapıldığını ifade eden Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, şu açıklamalarda bulundu:

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Germanicia Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

"Kazı çalışmalarında, daha önce bulunmuş olan mozaiğimizin devamı niteliğinde 50 metrekarelik bir mozaiğe rastlanıldı. Aynı alan içerisinde bazı mimari yapılar ve hamam kalıntılarına rastlanıldı.

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Germanicia Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

Bulunan mozaik, gerçekten muhteşem bir mozaik. Üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz.