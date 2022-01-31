Germanicia Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Kazılarda 1500 senelik mozaik bulundu

Kahramanmaraş'ta bulunan Germanicia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 1500 sene öncesine ait üç kadının müzik eşliğinde oynadığı bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaik bulundu. Kazı çalışmalarının başkanlığını da yürüten Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, şahane bir mozaik bulduklarını ifade ederek "Mozaiğin, muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.