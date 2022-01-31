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Karayollarında kar tehlikesi! TIR'ların geçişine izin verilmiyor

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, yol tırların geçişine kapatıldı. Karaman-Mersin kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksama meydana geldi.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 10:56
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Karayollarında kar tehlikesi! TIR’ların geçişine izin verilmiyor

Gece saat 23.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki merkezden itibaren başladı. Akseki merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise 20 santimetreye ulaştığı bildirildi. Karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine kapatıldı.

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Karayollarında kar tehlikesi! TIR’ların geçişine izin verilmiyor

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

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Karayollarında kar tehlikesi! TIR’ların geçişine izin verilmiyor

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi. Diğer yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar kalınlığının yer yer 10 ila 20 santimetreyi bulduğu bildirildi.

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Karayollarında kar tehlikesi! TIR’ların geçişine izin verilmiyor

KARAMAN-MERSİN KARA YOLUNDA KAR NEDENİYLE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Karaman-Mersin kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

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Karayollarında kar tehlikesi! TIR’ların geçişine izin verilmiyor

Kent çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Mersin yönüne gidecek kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermeyerek zincir taktırıyor.