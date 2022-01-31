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Karayollarında kar tehlikesi! TIR'ların geçişine izin verilmiyor
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, yol tırların geçişine kapatıldı. Karaman-Mersin kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksama meydana geldi.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 10:56Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 10:56