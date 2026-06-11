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Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek satın alırken yalnızca ürün adına bakmak yeterli olmuyor. İçerik listesinde yer alan bazı ifadeler, ekmeğin geleneksel yöntemlerle üretilip üretilmediğini gösteriyor. Özellikle tek bir bileşen, ürünün gerçek ekşi mayalı ekmek olmadığını anlamanın en kolay yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 1

Ekşi mayalı ekmek, uzun fermantasyon süreci ve bağırsak dostu yapısıyla son yıllarda daha fazla tercih edilmeye başladı. Ancak market raflarında "ekşi mayalı" etiketiyle satılan her ürün aynı üretim yöntemine sahip değil. Dr. Vanessa Kimbell, gerçek ekşi mayalı ekmeği ayırt etmek için içerik listesinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek özellikle ticari maya kullanımının önemli bir işaret olduğunu söylüyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 2

GERÇEK EKŞİ MAYANIN TEMEL ÖZELLİĞİ

Ekşi maya, ekmek yapımında kullanılan en eski fermantasyon yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel üretimde hamur, doğal olarak oluşan yabani maya ve laktik asit bakterileri sayesinde mayalanıyor. Bu süreç daha uzun sürse de ekmeğin aroma, doku ve besin değerini artırıyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 3

Günümüzde bazı üreticiler ise üretim süresini kısaltmak için ticari fırıncı mayası kullanabiliyor. Bu yöntem, ekşi mayanın doğal fermantasyon sürecini önemli ölçüde değiştiriyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 4

İÇERİK LİSTESİNDE MAYA VARSA DİKKAT

Dr. Vanessa Kimbell'e göre gerçek ekşi mayalı ekmekte ticari maya bulunmamalı. Kimbell, "İçerik listesinde maya görüyorsanız bu ürün geleneksel ekşi mayalı ekmek değildir. Doğal ekşi mayadaki yabani mayalar fermantasyon için yeterlidir. Ticari maya kullanımı, süreci hızlandıran bir yöntemdir" diyor. Gerçek ekşi mayalı ekmeklerin çoğunlukla un, su ve tuz gibi temel bileşenlerden oluştuğunu belirtiyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 5

AROMA VE KONSANTRE İFADELERİ İPUCU VERİYOR

Etiketlerde yer alan "ekşi maya aroması" veya "ekşi maya konsantresi" ifadeleri de dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor. Dr. Kimbell'e göre bu bileşenler, uzun fermantasyon sonucunda oluşan tadı taklit etmek amacıyla kullanılıyor. Ancak bu katkılar, gerçek fermantasyon sürecinin sağladığı biyolojik ve besinsel avantajları sunmuyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 6

UZUN FERMANTASYON BESİN DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Ekşi mayalı ekmeğin öne çıkan özelliklerinden biri de minerallerin vücut tarafından daha kolay kullanılabilir hale gelmesi.

Dr. Kimbell, tahıllarda bulunan fitik asidin demir, çinko ve magnezyum gibi minerallere bağlandığını, uzun fermantasyon sırasında oluşan organik asitlerin ise bu yapıyı parçalayarak minerallerin biyoyararlanımını artırdığını ifade ediyor. Bu süreç sayesinde vücut, tahıllardaki besin öğelerinden daha fazla yararlanabiliyor.

Gerçek ekşi mayalı ekmek nasıl anlaşılır? Etiketteki o maddeye dikkat 7

HIZLI MAYALANAN EKMEKLERDE AYNI ETKİ OLUŞMUYOR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) platformunda yer alan araştırmalar, ekşi maya fermantasyonunun fitat seviyelerini azaltmada geleneksel maya fermantasyonundan daha etkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre hızlı mayalandırılan ekmeklerde fermantasyon süresi kısa olduğu için bu dönüşüm tam olarak gerçekleşemiyor. Sonuç olarak bazı vitamin ve minerallerin emilimi daha düşük seviyede kalabiliyor.

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