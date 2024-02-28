28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Osmanlı Devleti'nin önde gelen liderlerinin gençlik yıllarına ait fotoğrafları, tarih meraklılarını geçmişin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Atatürk, Enver Paşa ve II. Abdülhamid'in gençlik dönemlerine ait portreleri, sadece geçmişe bir bakış değil aynı zamanda Osmanlı tarihine olan ilginin daha da artmasına neden oluyor. Bu fotoğraflar, Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesindeki liderlerin gençlik sırlarını keşfetmek ve onların tarihsel arka planını daha iyi anlamak için bir fırsat sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:44
  • 1
  • 6
Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Osmanlı Devleti'nin zirvesinde bulunan padişahlar ve devlet adamları, tarih sahnesindeki etkilerinin yanı sıra gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla da büyük bir merak konusu oluşturuyorlar. Fotoğrafçılığın Osmanlı topraklarına girişiyle birlikte 19. yüzyılın sonlarına doğru, birçok liderin gençlik portrelerine ulaşmak mümkün hale geldi. Ancak öncesindeki padişahlar için, saraya gelmiş ressamların çizimleri bu liderlerin gençlik yıllarına ışık tutuyor

  • 2
  • 6
Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Mustafa Kemal Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş önemli bir liderdir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye'nin kurucusu olan Atatürk, ülkeyi çağdaşlaşma ve modernleşme yönünde büyük adımlar atmıştır.

  • 3
  • 6
Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Sultan II. Abdülhamid: Osmanlı'nın 34. Padişahı

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın 34. padişahı olarak tahta geçmiştir. Abdülaziz'in ardından tahta geçen II. Abdülhamid'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları, fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla günümüze ulaşmıştır. Siyasi zekasıyla tanınan II. Abdülhamid'in gençlik dönemine ait fotoğrafları, onun tahta çıkış öncesindeki döneme ışık tutmaktadır.

  • 4
  • 6
Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Saltanatı boyunca önemli reformlara imza atan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu 33 yıl boyunca idare eden II. Abdülhamid, imparatorluğun ayakta kalmasında kritik bir rol oynamıştır.

  • 5
  • 6
Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...

Enver Paşa: Osmanlı'nın Son Dönemlerinde Bir Askeri Lider

Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde belirgin bir askeri lider olarak öne çıkmıştır.