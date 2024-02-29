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Haberler Galeri Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse hiç beklemediği bir olay ile karşı karşıya geldi. Vahşi doğanın korkusuz hayvanı bal porsuğu, dev piton ile yaşam mücadelesi verdi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.

Giriş Tarihi: 29.02.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 06:22
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Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

60 yaşındaki fotoğrafçı kayıt yapmaya başladığında bal porsuğu ölümcül bir tehlike altındaydı, piton tüm vücudunu sarmaya başladı. Piton, porsuğu sararak öldürmek üzereydi.

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Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Pitonun sarmasından kurtulan bal porsuğu hemen karşı saldırıya geçti.

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Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Yılandan kurtulan porsuk, yılanın kafasını dişlerinin arasına alıp öldürdü.

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Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Sonra yemek için çalılıkların arasına götürmeye çalışıyordu ki çakallar bu ava ortak olmak istedi.

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Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Bu sırada çakallar yılanın kuyruğundan tutup pay almaya çalışınca porsuk ve çakallar arasında kavga başladı.