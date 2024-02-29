Korkusuz bal porsuğunun piton avı 🐍 Şekerleme uykusunun ardından gelen davetsiz misafir dengeleri bozdu

Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse hiç beklemediği bir olay ile karşı karşıya geldi. Vahşi doğanın korkusuz hayvanı bal porsuğu, dev piton ile yaşam mücadelesi verdi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.