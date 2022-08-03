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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar

İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradı. Çello eğitmeni Samuel Gomez Matus, taciz ettiği öğrencisi Hazal A.'ya cep telefonundan itiraf niteliğinde mesajlar attı.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:56
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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar

İstanbul'da çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi Hazal A.'ya (24) 1 yıl önce evine davet edip taciz eden Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un (33) yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar

O dönem Barış İçin Müzik Vakfı'nda eğitmen olan Matus hakkında suç duyurusunda bulunan Hazal A. iddiaya göre, sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden ayrıldı.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar

Matus, aynı gece sabaha karşı Hazal A.'ya "Dün gece için çok üzgünüm. Neden öyle söylediğimi anlayamıyorum. Fazlasıyla alkol aldım. Hiçbir bahanem yok. Gerçekten çok çok üzgünüm, lütfen kimseye söyleme. Biliyorum hiçbir talepte bulunmamalıyım ama eğer mümkünse lütfen beni affet" dedi. Orkestra şefi pişmanlık mesajlarının ardından saatler sonra söylem değiştirdi: "Bence sen de beni yanlış anladın.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar

Bugün fark ettim, dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediğimi hatırlayamıyorum. Belki de kendimi doğru bir şekilde açıklayamamışımdır ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Sen benim için Türkiye'deki en önemli insanlardan birisin ve ben bir yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmadığımız için çok üzgünüm. Umarım özür dilemek ve açıklama yapmak için bana 5 dakika konuşma fırsatı verirsin ama konuşmak istemezsen de anlarım."

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar

TÜRKİYE'DE İDDİASI
Hazal A.'nın, tüm bu mesajların ardından evinde taciz edildiğini söylediği 8 yıllık çello öğretmeni Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'u engellediği görülüyor. Matus'un halen Türkiye'de bir müzik organizasyonu çerçevesinde eğitim verdiği ileri sürüldü.