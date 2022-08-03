03 Ağustos 2022, Çarşamba
Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Şeften öğrencisine itiraf niteliğinde mesajlar
İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradı. Çello eğitmeni Samuel Gomez Matus, taciz ettiği öğrencisi Hazal A.'ya cep telefonundan itiraf niteliğinde mesajlar attı.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:56
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