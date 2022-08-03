Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında, binanın üst katlarını duman kaplarken bir takım şahıslar mahsur kaldı. Alevleri söndürmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile 5'i çocuk olmak üzere 11 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ve ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.