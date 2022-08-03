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Haberler Galeri Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında, binanın üst katlarını duman kaplarken bir takım şahıslar mahsur kaldı. Alevleri söndürmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile 5'i çocuk olmak üzere 11 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ve ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:10
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Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

Yangın, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi 204 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katından saat 04.00 sularında meydana geldi.

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Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

Binanın bodrum katından daha bilinmeyen sebeple dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Bu esnada dumanlar binanın üst katlarındaki vatandaşları olumsuz olarak etkiledi.

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Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

BALKONA KAÇTILAR

Dairede kalan bir aile ise dumanlardan korunmak için balkona çıktı.

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Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da merdiven yardımıyla üst katlarda balkonlara çıkanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Bağcılar’da alevlerin ortasında 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi mahsur kaldı! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.