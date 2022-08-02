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Kocaeli'de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak, yolcu dolu başka bir otobüse çarptı. Otobüs daha sonra 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından uçtu. Çok sayıda vatandaş yaralandı. Korku ve paniğe neden olan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı…

Giriş Tarihi: 02.08.2022 23:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 00:11
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Kocaeli’de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi rampasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 41 J 0469 plakalı Engin Ayaz, idaresindeki özel halk otobüsü, rampa yukarı doğru çıkarken vitesi tutmadı.

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Kocaeli’de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Aracın ağzına kadar dolu olması sebebiyle hareket edemeyen araçtan bazı yolcular inmek istedi.

Yolcular indiği esnada araç aşağıya doğru kayarak ters yönde hareket eden 41 J 0237 plakalı Hüseyin Nalbant idaresindeki yolcu dolu özel halk otobüsüne çarptı.

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Kocaeli’de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Ardında ise 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından aşağıya uçtu.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli’de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendi imkanları ile araçtan çıkan 8 yaralıya müdahale etti.

Etrafta koşuşturma hakimken, yaralılar ve aileleri korku dolu anlar yaşadı.

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Kocaeli’de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

KORKU DOLU ANLAR

Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı, hafif ticari araç ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.