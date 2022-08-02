Kocaeli'de yolcu dolu otobüs böyle uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak, yolcu dolu başka bir otobüse çarptı. Otobüs daha sonra 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından uçtu. Çok sayıda vatandaş yaralandı. Korku ve paniğe neden olan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı…

Giriş Tarihi: 02.08.2022 23:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 00:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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