Genç mühendis Erdem Akın’ın kahreden ölümü! Acı haberle yıkıldılar

"HER ZAMAN GÜZEL ANILARINLA HATIRLANACAKSIN"

Talihsiz gencin arkadaşları da sosyal medyadan duygularını dile getirdi. Akın'ın bir arkadaşının mesajı yürek burktu: "Bugün aldığım telefonla haberi alan herkes gibi ben de bir süre inanamadım. Çok erkendi be kardeşim. Tertemiz kalpli, ender bulunan, kimsenin hakkında kötü düşünmediği biriydin. Her zaman güzel anılarınla hatırlanacaksın. Halı sahaların Ozan Tufan'ı, Bağcılar'ın en güzel çocuğu. Mekânın cennetin olsun."