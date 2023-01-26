Onur Şener’in katilleri dehşeti anbean anlattı! İstek parça için öldürülmüştü

'ELİMDE BARDAK YA DA ŞİŞE YOKTU'



Tutuklu sanık Ali Gündüz, "Onur Şener üstümüze doğru gelince İlker elinde bulunan bardağı Şener'e fırlattı. Olay anında benim elimde bardak ya da şişe yoktu. Özellikle alkollü ortamlarda kimseyle tartışmam. Tartışmanın neden çıktığını bile bilmiyorum. Benim bu olaya bir dahlim yok. Ben Onur Şener'i öldürmek gibi bir eylemde bulunmadım" dedi.



Tutuklu sanık Semih Soyalp ise olay günü İlker Karakaş ile Onur Şener'in bir anda sahne önünde gerildiğini, dışarıda da Şener'in üzerlerine yürüdüğünü ileri sürdü. Soyalp, "Olayın başından sonuna kadar kavga çıkmasın diye elimden gelen çabayı gösterdim. Onur Şener ile göz göze bile gelmedik, birbirimize hakaret bile etmedik" dedi. Diğer tutuksuz 2 sanık da suçsuz olduklarını söyledi.

