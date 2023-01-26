Onur Şener'in katilleri dehşeti anbean anlattı! İstek parça için öldürülmüştü
Ankara'da 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık İlker Karakaş'ın ifadesi ortaya çıkarken "Biz mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. Ben 'bulaşma bize' dedim. Önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimde bulunan bardağı Onur Şener'e fırlattım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.01.2023
09:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
09:07
Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.
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Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.
'ELİMDEKİ BARDAĞI ONUR ŞENER'E FIRLATTIM' Hürriyet'in haberine göre Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanığın, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar, taraf avukatları, müştekiler hazır bulundu.
Tutuklu sanık İlker Karakaş, sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladığı sırada uzatılan mikrofonu reddettiğini, bunun üzerine Onur Şener'in kendisine küfür ettiğini iddia ederek, "
Biz mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. Ben 'bulaşma bize' dedim. Önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimde bulunan bardağı Onur Şener'e fırlattım. Bunun üzerine Onur Şener'in kız arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim Pelin hanım üstüme atladı, ona vurmak istemediğimi söyledim. Diğer arkadaşlarım da gelince iyice olay karıştı. Sonra baktım Onur Şener, yerde yatıyordu. 2-3 defa ambulansı aradım, o sırada tampon yapmaya başladım. Kadınlara fiziksel müdahalede bulunan kişi Onur Şener'dir. Şener'in psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmüştüm" dedi.
'ELİMDE BARDAK YA DA ŞİŞE YOKTU' Tutuklu sanık Ali Gündüz, " Onur Şener üstümüze doğru gelince İlker elinde bulunan bardağı Şener'e fırlattı. Olay anında benim elimde bardak ya da şişe yoktu. Özellikle alkollü ortamlarda kimseyle tartışmam. Tartışmanın neden çıktığını bile bilmiyorum. Benim bu olaya bir dahlim yok. Ben Onur Şener'i öldürmek gibi bir eylemde bulunmadım" dedi. Tutuklu sanık Semih Soyalp ise olay günü İlker Karakaş ile Onur Şener'in bir anda sahne önünde gerildiğini, dışarıda da Şener'in üzerlerine yürüdüğünü ileri sürdü. Soyalp, " Olayın başından sonuna kadar kavga çıkmasın diye elimden gelen çabayı gösterdim. Onur Şener ile göz göze bile gelmedik, birbirimize hakaret bile etmedik" dedi. Diğer tutuksuz 2 sanık da suçsuz olduklarını söyledi.