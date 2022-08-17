17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı

Merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından 7.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçülmüştü.

Fakat zaman geçtikçe yapılan incelemeler ve araştırmalar sonrası, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.