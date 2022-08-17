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17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı

17 Ağustos 1999'da 17 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara depreminin 23. yılında acılar bir kez daha tazelendi. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da törenler düzenlendi, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Gölcük'te, deprem şehitlerini anma etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:13
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17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı
1999 yılının 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun batı bölümünde 45 saniye sürerek büyük bir felakete neden olmuştu. Resmi rakamlara göre 23 yıl önceki sarsıntıda; 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 100 binlerce kişi evsiz kaldı. Üzerinden onca yıl geçmesine rağmen de acılar hâlâ tazeliğini koruyor.
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17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı

Merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından 7.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçülmüştü.

Fakat zaman geçtikçe yapılan incelemeler ve araştırmalar sonrası, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

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17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı
Büyük Marmara depreminin 23. yılında birçok kentte anma törenleri düzenlendi.
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17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı

AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

1999 depreminde İstanbul'da en fazla can kaybının görüldüğü Avcılar'da, Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de meşaleli tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 23 yıldan bu yana acıyı her yıl aynı dakikalarda bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

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17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı
Halisçelik, olası yeni felaketlerin önüne geçebilmek için kentsel dönüşüme önem verilmesini istedi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede başlattıkları çalışmalarla eski yapıların yenilenmesine çalıştıklarını, bunun hızlanması için ülke genelinde sıfır faizli kredi olanağı tanınması gerektiğini önerdiklerini anlattı.