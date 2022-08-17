17 Ağustos 2022, Çarşamba
17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti! O gece yaşananlar akıllardan hiç çıkmadı
17 Ağustos 1999'da 17 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara depreminin 23. yılında acılar bir kez daha tazelendi. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da törenler düzenlendi, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Gölcük'te, deprem şehitlerini anma etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:13
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