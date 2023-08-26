26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

İzmir'de yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, güzelleşmek uğruna gittiği özel bir klinikte hayatının kabusunu yaşadı. Son dönemde en çok yapılan estetik türü olan "badem göz" ameliyatına giren 31 yaşındaki Gonca Akdemir, yüzünde yaralar olunca doktor mini yüz germe yapalım dedi. Yüzü daha kötü hale geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.08.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 07:57
  • 1
  • 14
Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Gonca Akdemir daha güzel hale gelebilmek için özel bir kliniğe gidip, son dönemde en sık yaptırılan estetik ameliyatı olan "badem göz" adı verilen ameliyatı olmak istedi. .

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

Doktor U.A. bu ameliyatı yapabileceğini ve 6 ay sonra hiçbir iz kalmayacağını söyledi. Ancak işler söylendiği gibi devam etmedi. Ameliyat üstüne ameliyatla bir estetik faciasına dönüştü.

  • 3
  • 14
Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

İddiaya göre eksik olan ameliyatı düzeltmek için 2 kez daha operasyon yapılan genç kadın şimdi yüzünde iltihaplarla kaldı. Giderek daha kötü hale gelen yüzünün biran önce düzeltilmesini isteyen Gonca Akdemir kendisine bunu yapan doktordan şikayetçi oldu.

  • 4
  • 14
Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
Yaşadığı süreci SABAH gazetesine anlatan Gonca Akdemir; "Bundan 5 ay kadar önce bir kliniğe gittim. Beni bir şekilde bir estetik operasyona ikna ettiler. Bende kabul ettim. Badem göz adı verilen ameliyatı oldum. Çıktıktan bir süre sonra dikişlerin izleri olduğunu ve açılmalar olduğunu görünce doktorun yanına gittim.

  • 5
  • 14
Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

Bana bu izleri mini yüz germe ile yok edebiliriz dedi. Kabul ettim, yüz germe ameliyatını yaptı. Bu kez yanağımla yüzüm arasında uzama oldu. Daha kötü hale geldim. O ameliyatın izleri de yüzümde kaldı" ifadelerini kullandı.