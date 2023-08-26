Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi

Bana bu izleri mini yüz germe ile yok edebiliriz dedi. Kabul ettim, yüz germe ameliyatını yaptı. Bu kez yanağımla yüzüm arasında uzama oldu. Daha kötü hale geldim. O ameliyatın izleri de yüzümde kaldı" ifadelerini kullandı.