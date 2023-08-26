26 Ağustos 2023, Cumartesi
Genç kadının estetik kabusu! Badem göz ameliyatı tanınmaz hale getirdi
İzmir'de yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, güzelleşmek uğruna gittiği özel bir klinikte hayatının kabusunu yaşadı. Son dönemde en çok yapılan estetik türü olan "badem göz" ameliyatına giren 31 yaşındaki Gonca Akdemir, yüzünde yaralar olunca doktor mini yüz germe yapalım dedi. Yüzü daha kötü hale geldi.
Giriş Tarihi: 26.08.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 07:57
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