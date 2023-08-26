Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Haftanın son gününde yurdun bazı kesimlerinde yer yer sağanak ve kuvvetli sağanak görülecek. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, pazar günü yeni bir yağışlı havanın güney batı kesimlerden yurda girmesini beklediklerini belirterek, "Pazar günü Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'in hemen hemen tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak olmasını bekliyoruz. Yağışların özellikle Güney Ege de yer yer kuvvetli olarak görünmesini beklemekteyiz" dedi.