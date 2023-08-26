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Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Tahminlere göre Ağustos ayının son günlerinden hava mevsim normallerinde seyredecek. Pazar gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerine inecek. Meteoroloji 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. 26 Ağustos Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 09:47
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Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Haftanın son gününde yurdun bazı kesimlerinde yer yer sağanak ve kuvvetli sağanak görülecek. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, pazar günü yeni bir yağışlı havanın güney batı kesimlerden yurda girmesini beklediklerini belirterek, "Pazar günü Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'in hemen hemen tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak olmasını bekliyoruz. Yağışların özellikle Güney Ege de yer yer kuvvetli olarak görünmesini beklemekteyiz" dedi.

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Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

HAFTA SONU MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Beklenen kuvvetli rüzgarın cumartesi ve pazar 40 ila 70 km/saat hızla etkili olacağı öğrenildi.

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Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu İstanbul ve Ankara'da bulutlu ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir'de ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yusuf Ziya Yavuz, 3 büyükşehrin hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

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Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

"Önümüzdeki üç gün boyunca İstanbul'da sıcaklıklar 32-33 derece civarında, gece ise 23-24 derecelerde, yağış beklemiyoruz. Başkent Ankara'da yağış beklemiyoruz sıcaklık 32-33 derece civarında, gece sıcaklıkları 19-20 derece civarında olacak. İzmir'de cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, sıcaklık 34-35 derecelerde. Pazar günü yağış görülmesini bekliyoruz özellikle iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olma ihtimali var."

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Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu