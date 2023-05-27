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Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

Gaziantep'in Haveydi Köftesi merak ediliyor. Dillere destan gastronomi şehirlerimizden Gaziantep'in tescilli lezzeti haveydi köftesi yiyenin parmaklarını ısırtıyor. Geçmişi eskilere dayanan bu tarihi lezzet özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İşte gelenin yemeden gitmediği yılların lezzet tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:24
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Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

Gaziantep'in Haveydi Köftesi merak ediliyor. Dillere destan gastronomi şehirlerimizden Gaziantep'in tescilli lezzeti Haveydi Köftesi yiyenin parmaklarını ısırtıyor. Geçmişi eskilere dayanan bu tarihi lezzet özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İşte gelenin yemeden gitmediği yılların lezzet tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

COĞRAFİ İŞARETLİ YEREL LEZZET

Antep Haveydi Köfte; simit (köftelik ince bulgur), yağ, soğan, maydanoz ve biber salçasının karıştırılarak yoğrulmasıyla hazırlanır. Gaziantep Haveydi Köftenin /Antep Haveydi Köftenin geçmişi eskiye dayanır ve genellikle kış aylarında talep görür. Coğrafi sınıra özgü üretim metodu, ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeple coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

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Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

İŞTE DAMAK ÇATLATAN TARİF

Malzemeler:

*2 bardak simit (köftelik ince bulgur)
*1-2 orta boy soğan
*4-5 dal taze soğan
*1 demet maydanoz
*3-4 diş sarımsak veya 2-3 dal taze yeşil sarımsak
*1 kaşık domates salçası
*1 kaşık biber salçası
*Tuz, kırmızıbiber, karabiber
*2-3 yemek kaşığı sadeyağ / tereyağı veya 1 çay bardağı zeytinyağı
*İsteğe göre 2 adet ince doğranmış domates
*İsteğe göre tarhun veya 1 avuç ceviz içi ya da fıstık içi

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Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

Yapılışı:

Simit, yaklaşık 2 su bardağı su ile ıslatılır. Domates ve biber salçası, tuz, kırmızı ve karabiber eklenip karıştırıldıktan sonra, 10-15 dakika dinlendirilir. Bir tavada yağ ile soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulup dinlendirilmiş karışımın üzerine ilave edilir. İyice karıştırılıp homojen bir kıvam alınca, sakız kıvamına gelinceye kadar yoğrulur

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Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

. İsteğe göre domates, ince kıyılmış maydanoz, taze soğan ve sarımsak ile ceviz içi, tarhun veya fıstık içi eklenir. Tüm malzemeler eklendikten sonra 45 dakika iyice karıştırılır. Elde edilen karışımdan, köfteler yapılarak servis edilir. Yanında turşu, ayran ve yeşillik ile birlikte servis edilmesi tavsiye edilir.