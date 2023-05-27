Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi

Yapılışı:

Simit, yaklaşık 2 su bardağı su ile ıslatılır. Domates ve biber salçası, tuz, kırmızı ve karabiber eklenip karıştırıldıktan sonra, 10-15 dakika dinlendirilir. Bir tavada yağ ile soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulup dinlendirilmiş karışımın üzerine ilave edilir. İyice karıştırılıp homojen bir kıvam alınca, sakız kıvamına gelinceye kadar yoğrulur