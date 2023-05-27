27 Mayıs 2023, Cumartesi
Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi
Gaziantep'in Haveydi Köftesi merak ediliyor. Dillere destan gastronomi şehirlerimizden Gaziantep'in tescilli lezzeti haveydi köftesi yiyenin parmaklarını ısırtıyor. Geçmişi eskilere dayanan bu tarihi lezzet özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İşte gelenin yemeden gitmediği yılların lezzet tarifi...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:24
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