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Barajlar yağmur ile doldu! Kuraklık bu toprakları terk etti

Bursa'da kurak geçen kış mevsiminin ardından gelen bol yağışlarla, kente içme suyu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajları doldu. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Şehrimizin tüm ihtiyacının yüzde 19'unu pınar kaynaklarından, yüzde 81'ini de barajlardan sağlamaktayız. Çok şükür yer altı kuyuları hem rezerv olarak bizi beklemekte hem de buradan su çekerek, ilave bir elektrik masrafı da bulunmamaktadır. Biz bu durumdan çok mutluyuz" dedi.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:29
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Barajlar yağmur ile doldu! Bursa su sorunu yaşamayacak

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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Barajlar yağmur ile doldu! Bursa su sorunu yaşamayacak

Şubat ayında yapılan ölçümlerde, uzun süredir yağış alamayan barajda su sıfır seviyesine indi.

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Barajlar yağmur ile doldu! Bursa su sorunu yaşamayacak

Son günlerdeki yağışlar ve alınan tedbirlerle barajdaki doluluk yeniden yüzde 100'e ulaştı. Kapakları açılarak suyu bir miktar boşaltılan barajda, su seviyesi şu anda yüzde 85'te tutuluyor.

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Barajlar yağmur ile doldu! Bursa su sorunu yaşamayacak

Yine şubat ayında yapılan ölçümlerde yüzde 24 olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nın seviyesi de yüzde 100'e çıktı. Suyu bir miktar boşaltılan barajdaki seviye yüzde 99 seviyesinde bulunuyor.

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Barajlar yağmur ile doldu! Bursa su sorunu yaşamayacak

Nilüfer ve alt havzasındaki Doğancı barajlarında bahar yağmurlarıyla gelen doluluk sayesinde Bursa'nın yıl sonuna kadar içme suyu sorunu yaşaması beklenmiyor.