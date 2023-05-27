En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

Tavanızın "yeterli ısı" aralığında olduğunu da anlamak önemlidir. Paslanmaz çelik tavalarda yemek yaparken yapılan bir diğer hata, her yemeğin en yüksek ısıya erişmiş olan tavada yapmaktır. Yüksek sıcaklıklar her yemeğin pişmesi için uygun değildir ve yakmaya neden olabilir.