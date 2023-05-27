27 Mayıs 2023, Cumartesi
En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...
Profesyonellerin yemek yaparken vazgeçilmezleri arasında yer alan bu yöntem sofralarınızın lezzetine lezzet katacak. Bakteri barındırmayan paslanmaz çelik, yüksek hacimli uygulamalara dayanma gücü, pas ve korozyona karşı üstün direnci ile mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak yapışma sorunu sebebiyle sıklıkla sorun olsa da çözümü gayet basit, İşte o sır...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:10
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