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En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

Profesyonellerin yemek yaparken vazgeçilmezleri arasında yer alan bu yöntem sofralarınızın lezzetine lezzet katacak. Bakteri barındırmayan paslanmaz çelik, yüksek hacimli uygulamalara dayanma gücü, pas ve korozyona karşı üstün direnci ile mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak yapışma sorunu sebebiyle sıklıkla sorun olsa da çözümü gayet basit, İşte o sır...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:10
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En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

Profesyonellerin yemek yaparken vazgeçilmezleri arasında yer alan bu yöntem sofralarınızın lezzetine lezzet katacak. Bakteri barındırmayan paslanmaz çelik, yüksek hacimli uygulamalara dayanma gücü, pas ve korozyona karşı üstün direnci ile mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak yapışma sorunu sebebiyle sıklıkla sorun olsa da çözümü gayet basit, İşte o sır...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

SICAKLIK PÜF NOKTASI

Yiyeceklerin paslanmaz çelik tavaya yapışmaması için önce doğru sıcaklığa ayarlamanız gerekir. Basit bir su damlası kullanarak tavanın çok sıcak veya çok soğuk olduğunu test edebilirsiniz. Su damlacıkları, eklemeden önce tavanızı yaklaşık iki dakika orta ateşte tutmanızı önerir. Hiçbir şey olmuyorsa birkaç dakika sonra tekrar deneyin, su tamamen ayrışıyorsa tencerenin ısısını düşürmeniz gerekir.

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En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

Tava yeterince sıcak değilse suyun çözüleceğini belirtiyor. Çatırdayan damlalar, tavanın doğru sıcaklıkta olduğu anlamına gelir. Yani üzerinde pişirim yapmaya hazırsınız demektir. Bahsi geçen tavada su sorunsuz bir şekilde kayarsa ısının hazır olduğunu da söyleyebilir. Et ve sebzelerden kahvaltılıklara favorilere kadar uygun sıcaklıkları sağlayarak çok çeşitli yiyecekler hazırlayabilirsin.

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En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

DİĞER İPUÇLARI

Su damlası testinin yapmanın yanı sıra birçok yiyecek için yağ gibi bir ürün kullanabilirsiniz. En yaygın hatalardan biri; tava uygun sıcaklığa erişmeden önce tüm tavaya yağlamaktır. Uygun sıcaklığa eriştikten sonra yağın her noktaya değdiğinden emin olmanız gerekir. Örneği; kahvaltı hazırlarken yumurtaların mümkün olduğunca birbirine yapışmasını engellemek için yağın etrafında döndürebilirsiniz.

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En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...

Tavanızın "yeterli ısı" aralığında olduğunu da anlamak önemlidir. Paslanmaz çelik tavalarda yemek yaparken yapılan bir diğer hata, her yemeğin en yüksek ısıya erişmiş olan tavada yapmaktır. Yüksek sıcaklıklar her yemeğin pişmesi için uygun değildir ve yakmaya neden olabilir.