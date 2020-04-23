ANA SAYFA
Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
Sağlık ocakları, veterinerler, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu? Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:23
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10