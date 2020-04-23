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Haberler Galeri Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Sağlık ocakları, veterinerler, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu? Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:23
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Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda sağlık ocakları, veterinerler ve eczanelerin sokağa çıkma yasağında açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

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Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAKLARI, VETERİNERLER, ECZANELER AÇIK MI?

Genelgeye göre, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde faaliyet gösterecek.

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Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

AÇIK OLACAK YERLER

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları,

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Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa 1 ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için 1 olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

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Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım benzeri faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürecek.