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Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

Bursa'da Erhan M.'yi dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ile müşteki sanık Mehmet Şahin ve tartışmada adı geçen tutuksuz sanık Gamze Ü., ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların savunmaları, kamera ile kayda alındı.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 12:36
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Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

Olay, 10 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan.M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M. arkadaşı Mehmet Şahin ile birlikte Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

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Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Şahin'in ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Şahin'e tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

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Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

Yaşar Deniz Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çakıcı'nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Şahin'i kurtaran polis, Yaşar Deniz Çakıcı'yı ise gözaltına aldı.

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Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Şahin de gözaltına alındı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

SAVUNMALARI KAMERA İLE KAYIT ALTINDA

Haklarında 'yağma', 'yaralama', 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'silahla tehdit' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere mahkeme mübaşirinin kamerasına konuştu.

'OLAY O ANKİ HEYECAN VE ÖFKE İLE YAŞANDI'

Emniyetteki savunmalarını tekrar eden sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı, Erhan M.'yi daha önce tanımadığını, olay günü tutuksuz sanık Gamze Ü. aracılığıyla tanıdığını öne sürdü. Evine zorla girmeye çalışan Erhan M. ile aralarında tartışma çıktığını söyleyen Çakıcı, "Erhan M., Gamze Ü.'nün eski erkek arkadaşıydı. Gamze benim kardeşim gibidir. O gün Gamze'yi benim evime gelirken takip etmiş. İçeriye zorla girmeye çalışınca, aramızda tartışma çıktı. Olay, o anki heyecan ve öfkeyle yaşandı. Daha sonra Erhan M. İle konuşup anlaştık ve aramızda bir sorun kalmadı. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Pişmanım" dedi.