Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

SAVUNMALARI KAMERA İLE KAYIT ALTINDA

Haklarında 'yağma', 'yaralama', 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'silahla tehdit' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere mahkeme mübaşirinin kamerasına konuştu.

'OLAY O ANKİ HEYECAN VE ÖFKE İLE YAŞANDI'

Emniyetteki savunmalarını tekrar eden sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı, Erhan M.'yi daha önce tanımadığını, olay günü tutuksuz sanık Gamze Ü. aracılığıyla tanıdığını öne sürdü. Evine zorla girmeye çalışan Erhan M. ile aralarında tartışma çıktığını söyleyen Çakıcı, "Erhan M., Gamze Ü.'nün eski erkek arkadaşıydı. Gamze benim kardeşim gibidir. O gün Gamze'yi benim evime gelirken takip etmiş. İçeriye zorla girmeye çalışınca, aramızda tartışma çıktı. Olay, o anki heyecan ve öfkeyle yaşandı. Daha sonra Erhan M. İle konuşup anlaştık ve aramızda bir sorun kalmadı. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Pişmanım" dedi.