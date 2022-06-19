Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem'den akılalmaz tuzak

İstanbul'da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan Özlem Ç. ve erkek arkadaşı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin tuzağa düşürüp bıçak zoruyla gasp ettikleri 5 kişiden toplam değeri 100 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, 2 saat, çakmak ve kablosuz kulaklık ile nakit paraları alıp kaçtıkları belirlendi. Gasp büro ekiplerince suçüstü yakalanan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Büro ekiplerinin suçüstü yakaladıkları anlar ve şüpheli Recep K.'nin bir kişinin evinde eli bıçaklı gezdiği anlar kameralara böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 13:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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