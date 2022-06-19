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Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem'den akılalmaz tuzak

İstanbul'da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan Özlem Ç. ve erkek arkadaşı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin tuzağa düşürüp bıçak zoruyla gasp ettikleri 5 kişiden toplam değeri 100 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, 2 saat, çakmak ve kablosuz kulaklık ile nakit paraları alıp kaçtıkları belirlendi. Gasp büro ekiplerince suçüstü yakalanan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Büro ekiplerinin suçüstü yakaladıkları anlar ve şüpheli Recep K.'nin bir kişinin evinde eli bıçaklı gezdiği anlar kameralara böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 13:10
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Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem’den akılalmaz tuzak

İstanbul'da sosyal medya üzerinden arkadaşlık ilanı veren Özlem Ç. kendisi ile iletişime geçen kişilerin evine gidiyordu.

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Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem’den akılalmaz tuzak

VIP ÖZLEM'DEN TUZAK...

İddiaya göre evin adresini erkek arkadaşı olan Recep K.'ya söylüyor, bir süre sonra Recep K. elinde bıçakla ikamete gelip "Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun" deyip şahıs darp ediyordu.

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Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem’den akılalmaz tuzak

Elinde cebinde ne varsa alıp çıkıyorlardı. Kimi zaman da Özlem Ç'nin tuğa düşürdüğü şahsın ikametinin kapısında bekleyen Recep K. dışarı çıkan şahsa saldırıp paralarını alıyor ve Özlem Ç. ile birlikte kaçıyorlardı.

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Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem’den akılalmaz tuzak

EVİNE GİTTİKLERİ ADAMLARA KABUSU YAŞATTILAR

İddiaya göre 29 Mart günü Beyoğlu'nda Ş.K.'nın evine giden çift Ş.K.'yı bıçaklayıp cep telefonunu da alıp kaçtılar.

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Evine gittiği adamlara dehşeti yaşattı! VIP Özlem’den akılalmaz tuzak

Aynı kişiler 8 Mayıs'ta Sarıyer'de D.K.'nın evine gidip bıçak zoruyla darp ettiler 3 bin 500 lira para kol saati ve cep telefonunu aldılar.