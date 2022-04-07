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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:26
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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor.

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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

Kadın polislerden anne olanlar ise mesainin ardından hem çocuklarıyla hem de ev işleri ile ilgilenip yeniden görev başlıyor.

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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

Türk Polis Teşkilatı olarak temel ilkelerin toplumun huzuru ve refahı olduğunu belirten kadın polisler, kendilerine her zaman milli mücadelenin kadın kahramanları Nene Hatun ile Kara Fatma'yı örnek aldıklarını söyledi.