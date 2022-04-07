07 Nisan 2022, Perşembe
SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği
SON DAKİKA HABERİ! Adana'da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken üzerinde patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 00:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 00:56
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