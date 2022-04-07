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SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği

SON DAKİKA HABERİ! Adana'da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken üzerinde patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 00:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 00:56
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SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi.

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SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği

Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

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SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği

Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B'ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

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SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği

Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

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SON DAKİKA! Adana’da canlı bomba paniği

Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.