07 Nisan 2022, Perşembe
Nisa Mihriban bebeğin annesinden skandal sözler! "Çocuğu bıraktım zillere bastım"
Pendik'te annesi tarafından terk edilen Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bebeği bulup sütannelik yapan ve adını koyan Büşra Kayalı Durmaz "Ben üzgün bir anneyim. Tüm Türkiye'den dua istiyorum" dedi. Diğer yandan Nisa bebeği sokağa bırakan vicdansız anne ise kendini temize çıkarmak için şoke eden ifadelere başvurdu. Peki Nisa bebeğin son durumu nasıl? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 08:58
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20