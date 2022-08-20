20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Gaziantep’teki korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi? Böyle canlandırıldı
Gaziantep'te katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayın aracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Kaza nasıl meydana geldi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur olay yerinden aktardı.