Gaziantep'te kaza: 15 ölü | 3 itfaiyeci, 3 sağlık personeli, 2 gazeteci de hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nizip mevkiinde bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tam bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarında kazazedelere müdahale eden kalabalığın arasına girdi, sonra da devrildi. Kazada, ikisi gazeteci 3'ü itfaiye eri, 3'ü de sağlık personeli olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Kazada Şehit olan Polis Memuru Yahya Ergin için Mardin Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından memleketi Çanakkale'ye uğurlandı. Ayrıntılar için A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur. Öte yandan Barış Türel de bize Mardin’deki kazayı ve sonrasında yaşananları aktardı.