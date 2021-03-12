12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı

Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı

Bizon küçük çocuğa saldırdı. Bu görüntü izleyenleri dehşete düşürüyor. Yellowstone Ulusal Parkı'na ziyarete gelen kız çocuğu bizonun saldırısına uğradı. O anlar bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.03.2021 06:24
  • 1
  • 218
Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı

Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak havaya fırlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 218
Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı

Kameraya yansıyan görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü.

  • 3
  • 218
Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı

Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • 4
  • 218
Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı
  • 5
  • 218
Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ