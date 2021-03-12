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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı Bizon küçük çocuğa saldırdı. Bu görüntü izleyenleri dehşete düşürüyor. Yellowstone Ulusal Parkı'na ziyarete gelen kız çocuğu bizonun saldırısına uğradı. O anlar bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi. Giriş Tarihi: 12.03.2021 06:24
Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak havaya fırlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kameraya yansıyan görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü.
Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.