Kan donduran görüntü! Bizon küçük kız çocuğuna saldırdı

Bizon küçük çocuğa saldırdı. Bu görüntü izleyenleri dehşete düşürüyor. Yellowstone Ulusal Parkı'na ziyarete gelen kız çocuğu bizonun saldırısına uğradı. O anlar bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.03.2021 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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