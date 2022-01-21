Gaziantep'te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Gaziantep'te geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, resmi kayıtlara göre son 10 yılın ocak ayındaki en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yollarda araçlarında mahsur kaldı. Konuyla ilgili olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'den ikinci dalga uyarısı geldi. Peki, Gaziantep'te son durum ne? İşte detaylar...