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Haberler Galeri Gaziantep'te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Gaziantep'te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Gaziantep'te geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, resmi kayıtlara göre son 10 yılın ocak ayındaki en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yollarda araçlarında mahsur kaldı. Konuyla ilgili olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'den ikinci dalga uyarısı geldi. Peki, Gaziantep'te son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 11:49
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Gaziantep’te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, resmi kayıtlara göre son 10 yılın ocak ayındaki en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.


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Gaziantep’te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kent genelinde iki gün süren kar, ölçüm yapımına başlanan 2012`den bu yana zirveye çıktı.

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Gaziantep’te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Oğuzeli İstasyonu`nda 50 santimetre olarak ölçülen kar miktarı, havalimanında ise 25 santimetre oldu.

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Gaziantep’te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Kent merkezine ocak ayında 2012`de 18, 2016`da 15 santimetre kar yağarken geçen yıl ise 10 santimetre beyaz örtü yerle buluşmuştu.

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Gaziantep’te son 10 yılın en yüksek kar yağışı: İkinci dalga uyarısı geldi: 1 hafta boyunca sürecek

Son iki günde yağan kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapanmış, yol yapılan çalışmalar sonucunda yeniden trafiğe açılmıştı.