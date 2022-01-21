Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi. 5'den fazla sırtlan av için bir eşeğin etrafını çevirdi. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yaptı ki sırtlanlar bile buna şaşırdı.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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