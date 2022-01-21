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Haberler Galeri Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi. 5'den fazla sırtlan av için bir eşeğin etrafını çevirdi. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yaptı ki sırtlanlar bile buna şaşırdı.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 11:55
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Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler vahşi doğanın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Av için arayışa çıkan sırtlan sürüsü savunmasız eşeğin etrafını çevirdi.

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Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Kolay olarak gördükleri ava sardıran sürü hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı.

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Eşek ile sırtlanlar karşı karşıya! Vahşi doğanın en acımasız hayvanı sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçtı | Eşek deyip geçme...

Etrafını çeviren sırtlanları uzun bir süre izleyen eşek önce anırarak onların kaçmasını bekledi.