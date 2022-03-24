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Haberler Galeri Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

Gaziantep'İn Şehitkamil ilçesinde 35 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Ataş, ağaçlandırma çalışmasına mola vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp, alışveriş yaptı. Bu davranışı ile market sahibinin gözyaşlarını tutamamasına sebep olan Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:10
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Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

Belediyede çalışan işçi Ahmet Ataş, 21 Mart tarihinde sabah sularında Beykent Mahallesi'ndeki ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Bir müddet sonra çalışmasına mola veren Ataş, alışveriş için yakınlardaki bir markete gitti.

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Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

MARKET SAHİBİ NE KADAR ISRAR ETSE DE…

4 çocuk babası Ataş, markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını dükkanın önünde bıraktı. Durumu fark eden market sahibi Abdullah Bayar'ın ısrarlarına rağmen Ataş, çorapları ile girdiği dükkanda alışveriş yaptı. O anlar, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

'VİCDANEN DAHA RAHAT ETTİM'

Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkana girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş "İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım. Bu şekilde vicdani olarak daha rahat ettim" diye konuştu.

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Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

"DUYGULANDIM, ÇOK ETKİLENDİM VE AĞLADIM"

Market sahibi Abdullah Bayar da belediye personelinin hareketi karşısında çok duygulandığını anlatarak "Böyle güzel bir olay ile hiç karşılaşmadım. Kapıda ayakkabısını çıkarmaya çalıştığını gördüm. İçeriye o şekilde gelmesini söyledim. Benim ısrarıma rağmen kabul etmedi. Ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla girdi ve alışverişini yaptı. Bu davranışı çok hoşuma gitti. Duygulandım, çok etkilendim ve ağladım" diye konuştu.

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Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi