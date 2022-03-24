24 Mart 2022, Perşembe
Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi
Gaziantep'İn Şehitkamil ilçesinde 35 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Ataş, ağaçlandırma çalışmasına mola vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp, alışveriş yaptı. Bu davranışı ile market sahibinin gözyaşlarını tutamamasına sebep olan Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:10
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