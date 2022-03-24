24 Mart 2022, Perşembe
Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster
Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski sevgilisi Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra kendini de öldüren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün kan donduran davranışının ardında çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 09:46
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