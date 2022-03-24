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Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski sevgilisi Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra kendini de öldüren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün kan donduran davranışının ardında çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 09:46
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Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika gelişmesi: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski sevgilisi Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün genç kızın evine ateş düşüren caniliğinin sır perdesi kalktı.

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Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

DOLDURUŞA GELMİŞ

Genç adamın intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlarla dolduruşa geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.

İşte Yağmur Sönmez cinayetindeki son dakika detayları...

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Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

SEN KENDİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ETRAFTA BENİM İÇİN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ DİYE HAVA ATACAK'

Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

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Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

1 AY BOYUNCA TAKİP ETMİŞ

İntihar eden Murat Bayırköylü'nün bir aydır Yağmur'u takip ettiği tespit edildi.

Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti.

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Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

Murat Bayırköylü, Yağmur Sönmez'in Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka girdi. Aracını park eden genç kız, içeri girmeye çalışırken tüfekle kapıya koşan Bayırköylü, genç kızın göğsüne nişan aldı ve tetiğe bastı. Ardından genç adam aracına gidip, bir el ateş edip, canına kıydı.

AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti.