Yağmur Sönmez cinayetinde dehşet veren detaylar: Parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster

SEN KENDİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ETRAFTA BENİM İÇİN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ DİYE HAVA ATACAK'

Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.