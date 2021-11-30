30 Kasım 2021, Salı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, il il 30 Kasım hava durumu tahminleri yayınlandı. Hava durumu tahminleri ile bugün de fırtınanın devam edeceği öğrenildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 63 il için "turuncu kod" ile uyarı yapıldı. İstanbul'da fırtına var mı? İşte İl il hava durumu tahminleri..
Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:11
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