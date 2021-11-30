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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, il il 30 Kasım hava durumu tahminleri yayınlandı. Hava durumu tahminleri ile bugün de fırtınanın devam edeceği öğrenildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 63 il için "turuncu kod" ile uyarı yapıldı. İstanbul'da fırtına var mı? İşte İl il hava durumu tahminleri..

Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:11
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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Yozgat ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Isparta ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durumu detayları..

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu
Meteoroloji ve Valiliklerden gelen açıklamalar ile belli oldu. Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte etkili olan kuvvetli fırtına hayatı felç etti. Son hava durumu tahminlerine göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın salı günü de devam edeceği bildirildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu

İSTANBUL'DA FIRTINA VAR MI?
Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli Fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Salı hava durumu

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu, yarın güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatı ile yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.