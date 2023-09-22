İstanbul’da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

"ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORDU"



Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

