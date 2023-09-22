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İstanbul'da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen feci trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EPG 224 plakalı otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 09:11
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İstanbul’da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı.

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İstanbul’da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden, 3'ü olay yerinde 1'i ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul’da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

2 ADET TABANCA BULUNDU

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabancı buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbul’da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

"ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORDU"

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

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İstanbul’da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti