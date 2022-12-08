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Haberler Galeri Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dehşete düşürdü. Evinde yılan besleyen genç kadın yılanın bulunduğu kutunun kapağını açtığında hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya geldi. Dev piton kadına saldırarak önce ısırdı ardından kolunu sardı. O anlar ise başka biri tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 06:21
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Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Kafeste beslediği yılanı beslemek için kapağı açan genç kadın hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı.

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Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Genç kadın bir anda yılanın saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, dev piton önce kadının kolunu ısırdı.

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Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Ardından yavaş yavaş kolunu sararken genç kadın arkadaşlarından yardım istedi.

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Dev piton yılanı kafesten çıkarken sahibine saldırdı 🐍 Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Bir anda dehşeti yaşadı | Önce kolunu ardından bacağını...

Dev piton kadının kolunun ardından bacağını da sarmaya başladı.