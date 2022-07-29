Galeriden araba satın alan kadın 5 gün sonra hayatının şokunu yaşadı! Yargı yoluna başvuracak
Antalya'nın bilinen bir galerisine kendi aracını satıp, üstüne verdiği para ile ikinci el otomobil satın alan genç kadın, 5 gün sonra aracının motor arızası vermesiyle büyük şok yaşadı. Umutlarla aldığı aracın motor parçalarını aracın bagajında gören genç kadın, zararının karşılanması için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 29.07.2022
13:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
13:11
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Gamze Benzer, internet üzerinden verilen bir satış ilanı üzerine beğendiği aracı satın almak için kentteki tanınmış bir galeriye tanıdığı aracılığıyla gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
KENDİ ARABASININ ÜZERİNE PARA VERDİ…
Kendi aracının üzerine 42 bin TL veren Benzer, toplamda 172 bin TL'ye ikinci el bir otomobil satın aldı. Genç kadın, bakımlarını yaptırdığı otomobiliyle 5'inci günde yolculuk yaparken araç motor arızası verdi. Benzer, otomobilini çekiciyle sanayi sitesine tamir için çektirdi.
ARABANIN MOTORUNU ORADA GÖRÜNCE…
Otomobilin motor parçalarını aracın içinde gören genç kadın hayatının şokunu yaşadı.
HEMEN HEMEN 40 BİN TL MASRAF ÇIKTI
Büyük umutlarla aldığı otomobilin 5'inci günde motor arızası vermesi ve 40 bin TL'ye yakın masraf çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Benzer, aracı aldığı galeriden bir destek göremeyince konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
"BAKIMINI YAPTIRMIŞTIM"
İnternet üzerinden galeride satışa sunulan bir otomobili beğendiğini ve almaya karar verdiğini dile getiren Gamze Benzer, kendi aracını ve üzerine bir miktar para verdikten sonra otomobili satın aldığını söyledi. Aldığı otomobili fazla kullanmadığını ve 5'inci günde motor arızası verdiğini dile getiren Benzer,
"Araç iyi görünüyordu. Hareket haindeyken yolda kaldım. Aracın suyunun bittiği ve bu nedenle hararet yaptığını söylediler. Fakat ben aracın bakımını 3 gün önce yaptırmıştım. Ne kadar bana aracın sağlam olduğunu söyleseler de bakımını yaptırmıştım. Aracın motoru gitti. Kendi aracımın üzerine verdiğim para kadar, bu motorun yapılması içinde para ödemem gerekiyor" diye konuştu.