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Haberler Galeri Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

Hicri takvim başlangıcı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı ile birlikte başlayan hicri yılbaşının bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 13:06
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Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

Hicri takvim başlangıcı ne zaman? İslam'a göre, Muharrem ayının başlangıcı, Hz. Ömer döneminde hicri yılın başı olarak kabul görüyor. Her sene 11 gün farkla geriden gelen hicri takvimin bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor.

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Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

HİCRİ TAKVİM BAŞLANGICI NE ZAMAN? MUHARREM AYI...

Hicri 1444 yılı, 30 Temmuz Cumartesi günü akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

2022 Muharrem ayı: 30 Temmuz Cumartesi Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

2022 Aşure günü: 8 Ağustos Pazartesi

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Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

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Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

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Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)