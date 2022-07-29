Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?

Hicri takvim başlangıcı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı ile birlikte başlayan hicri yılbaşının bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.07.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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