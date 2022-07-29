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Haberler Galeri Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken "insan sevdiğini öldürmez" diye bağırdı

Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken "insan sevdiğini öldürmez" diye bağırdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 32 yaşındaki Elif Güneş'i katleden Koray G. adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de yakalanan zanlı adliyeye sevk edilirken olayın kaza olduğunu belirtip "İnsan sevdiğini öldürmez" ifadeleriyle bağırdı. Güneş'in kuaför dükkanı önüne gelen kuzeni Seher Bulundu gözyaşı döktü. "Cani yakalandı ama Elif dönmeyecek" diyen Bulundu baygınlık geçirdi.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:37
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Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken insan sevdiğini öldürmez diye bağırdı

Üsküdar'da 23 Temmuz saat 22.30'da gerçekleşen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son defa görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk olarak olaydan sonra kaçan Koray G.'ye yardım ve yataklık yaptıkları öğrenilen A.D., A.A., Y.O., ve S.Ç. gözaltına altına alındı. Zanlılardan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken öteki şüpheliler tutuklandı. Bu sırada olayda kullanılan silah S.Ç.'nin evinde bulundu.

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Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken insan sevdiğini öldürmez diye bağırdı

YAKALAMAK İÇİN PUSU KURDULAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelinin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Koray G.'nin izini Kadıköy'de bulundu. Polis ekipleri şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. İki gün boyunca beklenen şüpheli dün akşam saat 19.00 sıralarında gözaltına alındı.

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Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken insan sevdiğini öldürmez diye bağırdı

"BEN BARIŞMAK İSTİYORDUM"

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüpheli poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın bir kaza olduğunu anlatan şüpheli Koray G., Elif Güneş'le 10 yıllık bir birliktelikleri olduğunu söyledi. Öldürdüğü Elif Güneş'i çok sevdiğini söyleyen Koray G. "Bir ay önce ayrılmıştık. Ben barışmak istiyordum. Onunla görüşmek istedim. Bana arkadaşlarıyla Moda'da olduğunu yanlarına gelmemi söyledi." dedi.

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Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken insan sevdiğini öldürmez diye bağırdı

"KORKUTMAK İÇİN SİLAHIMI ÇIKARDIM"

Oraya gittiğinde Elif Güneş'in otomobiline binerek konuşmak için dolaşmaya çıktıklarını anlatan şüpheli Koray G. "Yolda tartışmaya başladık. Onu korkutmak için silahımı çıkardım. Bu sırada otomobilden atlamaya çalıştı. Onu tutmaya çalışırken bir anda silah patladı. Olay kaza ile oldu" diye konuştu.

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Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken insan sevdiğini öldürmez diye bağırdı

"ONU HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Eski sevgilisi Elif Güneş'i yaralı olarak hastaneye götürdüğünü anlatan Koray G. "Onu araçtan indirip, tekerlekli sandalyeye koyup içeri kadar götürdüm. Acil serviste onu tedavi etmeye çalışırlarken, korkup oradan uzaklaştım dedi. Şüpheli Koray G., olaydan sonra S.Ç. adlı arkadaşının evine gittiğini ve otomobili oraya park ettiğini söyleyerek "Ona ne olduğunu çok merak ediyordum. Bu nedenle arkadaşlarımı hastaneye gönderip nasıl olduğunu sormalarını istedim. Onlardan öldüğünü öğrendim" şeklinde konuştu