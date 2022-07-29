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Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken "insan sevdiğini öldürmez" diye bağırdı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 32 yaşındaki Elif Güneş'i katleden Koray G. adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de yakalanan zanlı adliyeye sevk edilirken olayın kaza olduğunu belirtip "İnsan sevdiğini öldürmez" ifadeleriyle bağırdı. Güneş'in kuaför dükkanı önüne gelen kuzeni Seher Bulundu gözyaşı döktü. "Cani yakalandı ama Elif dönmeyecek" diyen Bulundu baygınlık geçirdi.
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:37Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:37