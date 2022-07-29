Elif Güneş’i ‘son kez görüşelim’ diyerek öldürdü! Cani sevgili adliyeye sevk edilirken "insan sevdiğini öldürmez" diye bağırdı

"ONU HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Eski sevgilisi Elif Güneş'i yaralı olarak hastaneye götürdüğünü anlatan Koray G. "Onu araçtan indirip, tekerlekli sandalyeye koyup içeri kadar götürdüm. Acil serviste onu tedavi etmeye çalışırlarken, korkup oradan uzaklaştım dedi. Şüpheli Koray G., olaydan sonra S.Ç. adlı arkadaşının evine gittiğini ve otomobili oraya park ettiğini söyleyerek "Ona ne olduğunu çok merak ediyordum. Bu nedenle arkadaşlarımı hastaneye gönderip nasıl olduğunu sormalarını istedim. Onlardan öldüğünü öğrendim" şeklinde konuştu