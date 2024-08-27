Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırlıyor. İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada beklenen performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Young Boys maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bu kritik rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte Galatasaray Young Boys rövanş maçının detayları...