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Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İlk karşılaşmada deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray, turu geçme umudunu evindeki rövanş maçına taşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, kendi sahalarında Young Boys'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ilerlemek istiyor. Peki, bu kritik maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Young Boys rövanş maçının detayları.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:18
Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırlıyor. İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada beklenen performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Young Boys maçının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bu kritik rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte Galatasaray Young Boys rövanş maçının detayları...

Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Galatasaray - Young Boys Rövanş Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma, 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda başlayacak.

Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Galatasaray - Young Boys Rövanş Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz Mi?

Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı rövanş maçı, TRT 1 kanalından ve TRT'nin tabii uygulaması üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi herhangi bir ek ücret ödemeden izleyebilecek.

Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Galatasaray Nasıl Tur Atlar?

İlk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçında çeşitli senaryolarla Şampiyonlar Ligi'nde kalma mücadelesi verecek:

Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?

Beraberlik veya Mağlubiyet: Galatasaray, rövanş maçında beraberlik ya da mağlubiyet yaşarsa, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.