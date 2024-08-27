27 Ağustos 2024, Salı
Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İlk karşılaşmada deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray, turu geçme umudunu evindeki rövanş maçına taşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, kendi sahalarında Young Boys'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ilerlemek istiyor. Peki, bu kritik maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Young Boys rövanş maçının detayları.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:18