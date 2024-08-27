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Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha günyüzüne çıktı. Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartalın kurt avı kameraya yansıdı. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği yavru kurda acımadı. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:18
Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi

Yavrusunu doyurmak için ava çıkan dev kartal gözüne yavru kurdu kestirdi.

Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi

Bir süre kurt inini yoklayan gözetleyen kartal, anne kurdun inden uzaklaştığını görünce harekete geçti.

Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi

Kartal, yavrular arasından özellikle en zayıfını seçti.

Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi

Ve olanlar oluyor. İşte o anlar...

Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi