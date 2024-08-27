27 Ağustos 2024, Salı
Kartalın kurt avı kamerada 🦅 Annesi yuvadan çıkınca harekete geçti 🐺 Daha önce böylesi görülmedi
Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha günyüzüne çıktı. Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartalın kurt avı kameraya yansıdı. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği yavru kurda acımadı. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:18