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Balıkesir'de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'i boğan Murat Sevilen'in cesedi çekyatın içine koyduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde kızı ile arkadaşının doğum gününe gitmesi konusunda tartıştıklarını söyleyen Murat Sevilen, "Erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek, izin vermedim. Aramızda tartışma çıktı sonra kendisini öldürdüm. Ardından telefonunu incelediğimde arkadaşı ile yaptığı yazışmaları gördüm. Onu da bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Polis tarafından yakalandım" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:04
Balıkesir’de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ve bir pizzacıda çalışan Eylem Sevilen (18), önceki akşam babasına, "Arkadaşının doğum gününe" gideceğini söyleyerek, Karşıyaka Mahallesindeki evlerinden çıkmak istedi.

Balıkesir’de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Babası Murat Sevilen (44) ise erkek arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıkmak istediğini öne sürerek, genç kıza izin vermedi.

Balıkesir’de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Bu nedenle çıkan tartışma büyüyünce, kızını elleriyle boğan Murat Sevilen, cesedi çekyatın bazasına koydu. Ardından kızının telefonunu inceleyen Sevilen, erkek arkadaşıyla yazışmalarını gördü.

Balıkesir’de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

Bunun üzerine kızının erkek arkadaşını bulup, onu da öldürmeye karar veren Sevilen, evden çıkıp bir taksiye bindi.

Balıkesir’de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu | Cani babadan pes dedirten savunma

ERKEK ARKADAŞINI DA ÖLDÜRECEKTİ

Bu sırada eve gelen, tarım işçisi olarak çalışan 2 çocuk annesi eşi Hafize Sevilen'in, kızını çekyatın içinde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.