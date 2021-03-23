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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Galataport son durum | Dev projede sona doğru! İşte havadan böyle görüntülendi Galataport son durum | Dev projede sona doğru! İşte havadan böyle görüntülendi Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı. Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi. Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:19 2016 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Önce limanın, Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmış, daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmişti.
2 BİNDEN FAZLA İŞÇİ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR İlk geminin Nisan 2021'de yanaşmasının beklendiği Galataport projesi kapsamında birçok binanın yapımı tamamlandı. Bu binaların iç dizaynlarında son dokunuşların yapıldığı öğrenildi. Proje kapsamında bazı binaların inşaatı ise devam ediyor.
İstanbul Modern müzesi için yeniden yapılan bina ile Karaköy'de bulunan tarihi yolcu salonu ile paket postanesi de bu binaların arasında. 2 binin üzerinde işçinin aynı anda çalıştığı projede dev gemilerin yanaşacağı iskele ise tamamlandı.
YILDA 25 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR Galataport projesinin otelleri, kafeteryaları restoranlarıyla İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandırması planlanıyor. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak.