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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet
Son dönemde özellikle minimalizm ile oldukça popülerleşen "Tiny House" (küçük ev akımı) genç- yaşlı demeden doğaya dönmek isteyen herkesin ilk tercihi oluyor. Fiyatları ise 100 bin ila 200 bin arasında değişiklik gösteriyor.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:28
Tiny House akımı Türkiye'de. Minimalizm ile bütünleşen küçük evlere talep çok.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Normal evden hiçbir farkı olmayan evler pandemiye alternatif bi kaçış olarak görülüyor.
Son dönemde özellikle minimalizm ile oldukça popülerleşen
"Tiny House" (küçük ev akımı) genç - yaşlı demeden doğaya dönmek isteyen herkesin ilk tercihi oluyor.
Fiyatları 100 bin ila 200 bin arasında değişiklik gösteren evleri A Haber muhabiri Esra Keskin anlattı.
İşte büyük rağbet gösterilen küçük evler...