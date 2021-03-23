Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Son dönemde özellikle minimalizm ile oldukça popülerleşen "Tiny House" (küçük ev akımı) genç- yaşlı demeden doğaya dönmek isteyen herkesin ilk tercihi oluyor. Fiyatları ise 100 bin ila 200 bin arasında değişiklik gösteriyor.