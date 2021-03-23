23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Son dönemde özellikle minimalizm ile oldukça popülerleşen "Tiny House" (küçük ev akımı) genç- yaşlı demeden doğaya dönmek isteyen herkesin ilk tercihi oluyor. Fiyatları ise 100 bin ila 200 bin arasında değişiklik gösteriyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:28
  • 1
  • 157
Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Tiny House akımı Türkiye'de. Minimalizm ile bütünleşen küçük evlere talep çok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 157
Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Normal evden hiçbir farkı olmayan evler pandemiye alternatif bi kaçış olarak görülüyor.

  • 3
  • 157
Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Son dönemde özellikle minimalizm ile oldukça popülerleşen "Tiny House" (küçük ev akımı) genç - yaşlı demeden doğaya dönmek isteyen herkesin ilk tercihi oluyor.

  • 4
  • 157
Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

Fiyatları 100 bin ila 200 bin arasında değişiklik gösteren evleri A Haber muhabiri Esra Keskin anlattı.

  • 5
  • 157
Pandemiye alternatif kaçış “Tiny House”! Küçük evlere büyük rağbet

İşte büyük rağbet gösterilen küçük evler...