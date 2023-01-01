01 Ocak 2023, Pazar
Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı
Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden caz müziğinin en önemli vokallerinden Şarkıcı Bora Gencer'in kardeşi Ayşe Gencer Demirer, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Törende basına açıklama yapan Bora Gencer, "Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük, bir rahatsızlık geçirdi. O'nu böyle pamuklar içinde saklıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 01.01.2023 20:13
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