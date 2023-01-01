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Haberler Galeri Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden caz müziğinin en önemli vokallerinden Şarkıcı Bora Gencer'in kardeşi Ayşe Gencer Demirer, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Törende basına açıklama yapan Bora Gencer, "Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük, bir rahatsızlık geçirdi. O'nu böyle pamuklar içinde saklıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 20:13
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Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

Türkiye'de caz müziğinin akla gelen ilk isimlerinden İlhami Gencer ile Ayten Alpman'ın kızı, caz vokalisti Ayşe Gencer Demirer geçtiğimiz cuma günü 66 yaşında vefat etti.

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Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden Demirer için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

SEVENLERİ TÖRENDEYDİ

Ayşe Gencer Demirer'in eşi İmer Demirer ile kardeşi Bora Gencer'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, ailesi üyeleri, yakınları ve caz dünyasından isimler katıldı.

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Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

Türk caz müziğinin en önemli isimlerinden Ayşe Gencer Demirer, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

BİR ANDA GİTTİĞİ İÇİN YIKILDIK

Ayşe Gencer Demirer'in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, "Bizim için ölüm her zaman olabilecek bir şey tabii ki. Aile olarak, babamızdan öğrendiğimiz tabii ki...