Şarkıcı Bora Gencer’in ölen caz vokalisti kardeşi Ayşe Gencer toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu aktı

BİR ANDA GİTTİĞİ İÇİN YIKILDIK

Ayşe Gencer Demirer'in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, "Bizim için ölüm her zaman olabilecek bir şey tabii ki. Aile olarak, babamızdan öğrendiğimiz tabii ki...