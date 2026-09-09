Kan donduran olay, 30 Ağustos Pazar günü Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce aynı spor salonunda çalışan Zehra G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.'nin spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış'a verdiği ve ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Ahmet Hasan U. (21) ve Erhan Ş. (21), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zehra G.'nin "Hakaret" , Ahmet Hasan U.'nun ise "Kasten yaralama" suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

2026 yılının Haziran ayında Funda'nın kardeşi olan, aynı zamanda çalıştığım salonun koordinatörü olan Serkan K., işe geç kalmamı bahane ederek beni işten çıkardı. 1 yılımın dolmasına birkaç gün vardı. 1 yılım dolmadan işten çıkarıldığım için tazminat alamadım. Funda ile kötü ayrılmadım. Başlangıçta diyaloğumuz vardı. Kendisinden borçlarını ödemesini istedim. Ancak beni bugüne kadar oyaladı" dedi.

Zehra G.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Zehra G., ifadesinde, "Erhan Ş. erkek arkadaşım, Ahmet Hasan U. ise Erhan'ın arkadaşıdır. Funda Bakış isimli şahsı yaklaşık 1 yıldır tanıyorum. Bu şahıs, Sancaktepe ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisindeki jimnastik salonunda yardımcı antrenör olarak çalışıyordu. Süreç içerisinde Funda'ya elden 20 bin lira ve 2 çeyrek altın borç vermiştim. Ayrıca 100 bin lira kredi çekmiştim. Kredinin ilk 2 taksitini ödedi. Kalan taksitleri ve diğer borçları ödemedi.

"FUNDA ARKAMDAN BENİ KOVALADI"

Zehra G., "Olay günü de Funda'ya mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj atarak alacağımı istedim. Ardından bu konu ile ilgili erkek arkadaşım Erhan ile görüştüm. Erhan da Funda'nın eşi Muhammed Fatih B. ile konuşmuş. Bir süre sonra Erhan bana, Muhammed Fatih'in kendisini çağırdığını ve onunla konuşmaya gideceğini, bunun benimle ilgili bir durum olmadığını, erkek erkeğe konuşacaklarını söyledi.

Ben o esnada bir alışveriş merkezindeydim. Saat 19.00 sıralarında Erhan beni arayarak Muhammed Fatih ile görüştüğünü, benim de Funda ile görüşeceğimi söyledi. Bunun üzerine otobüsle Erhan'ın olduğu yere gittim. Erhan ve arkadaşı Ahmet, Funda'nın yaşadığı sitenin biraz ilerisinde, cadde üzerinde bekliyorlardı. Ben geldikten sonra Erhan, Fatih'e haber verdi.

Bir süre sonra Muhammed Fatih yanımıza geldi. Ben Muhammed Fatih'e eşi Funda ile görüşmek istediğimi söyledim. O da yanımızda Funda'yı telefonla aradı ve sesi hoparlöre verdi. Ben Funda'ya kendisiyle yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Funda, 15 dakika içinde geleceğini söyledi" dedi.

"KORKTUM VE KAÇTIM"

Zehra G., "Erhan ve Ahmet ile birlikte Funda'yı beklemek üzere yakındaki bir kafeye gittik. Biz giderken Muhammed Fatih, 'Siz 3 kişi gelmişsiniz, evin önünde beni taciz ediyorsunuz, polis çağıracağım' dedi.

Biz kafede otururken Funda, kardeşi Serkan ve tanımadığım bir şahısla geldi. Serkan yanımıza gelerek bizi dışarıya davet etti. Erhan ile birlikte Funda'nın yanına gittik. Serkan konunun ne olduğunu sordu. Ben de Funda'nın bana borcu olduğunu, bunun için geldiğimizi söyledim.

Bunun üzerine Funda bana tekme attı. Ardından Erhan'a da tekme attı. Bu esnada olay yerine polis geldi. Serkan ve Erhan konuşurken Serkan'ın Erhan'ı itmesi üzerine polislerin yanında arbede çıktı.

Bu sırada Funda ile göz göze geldik. Funda bana, 'Seni bitireceğim' dedi. Ben de Funda'nın saldırgan olduğunu ve benden daha güçlü olduğunu bildiğim için bana zarar vereceğini düşünerek korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. Funda arkamdan beni kovaladı" dedi.

"BIÇAK KENDİSİNE SAPLANDI"

Zehra G., "Üzerimde kol çantam vardı. Çantanın içerisinde sürekli taşıdığım açılır kapanır bir çakı vardı. Bu çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm. Bu esnada Funda, bana saldırmak amacıyla vücuduyla üzerime yüklendi. Elimdeki bıçak kendisine saplandı.

Ben kesinlikle bu bıçağı kendisine savurmadım, kendisini kasıtlı olarak bıçaklamadım. Funda'nın aldığı bıçak yarası benim iradem ve kastım dışındadır. Funda'ya bıçağın girdiğini anlayınca korku ve panikle çantamı da olay yerinde bırakarak kaçtım.

Bir ticari taksiye bindim. Metro yakınlarında araçtan indim. Bıçak halen bendeydi. Bu bıçağı çoluk çocuk bulmasın diye oradaki bir rögarın içine attım. Bir müddet yürüdükten sonra bir vatandaştan telefon isteyerek polisi bulunduğum yere çağırdım.

Ben olay yerine sadece Funda ile konuşmak amacıyla gitmiştim. Olayı başlatan ve büyüten Funda ile ailesidir. İfademde belirttiğim gibi ben Funda'yı kasten bıçaklamadım" dedi.